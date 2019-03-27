Büyükşehir'den Şanlıurfa'nın tarihine ışık tutacak bir eser daha

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın paleolitik çağdan Roma dönemine kadar uzanan arkeolojik bulguları ‘Geçmişin İzinde Şanlıurfa' adlı kitap ile Kütüphaneler Haftasında Şanlıurfa'ya kazandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl süren çalışmalar neticesinde oluşturulan ve Şanlıurfa'da yer alan tüm arkeolojik bulguların bir arada toparlandığı ‘Geçmişin İzinde Şanlıurfa' alı kitabın basımı tamamlandı. Kronolojik sıralama ile hazırlanan eserde geçmişte elde edile makale ve yayınlara geniş yer veriliyor. Bilim adamlarının gözetiminde özen gösterilerek hazırlanan eser Türkiye'nin birçok önemli kütüphanelerinde ve müzelerinde kaynak kitap olarak yer alacak.

"Önemli bir eseri daha Şanlıurfa'ya kazandırdık"

Basımı yapılarak hazırlanan eseri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın tarihine ışık tutacak bir eser hazırladıklarını belirtti.

“Büyükşehir Belediyesi geçmişini arıyor ve geleceğe de iz bırakmaya çalışıyor” diyen Başkan Nihat Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi KUDEM Şube Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Bilindiği üzere bu hafta Kütüphaneler Haftası ve Büyükşehir Belediyesi geçmişini arıyor iken geleceğe de iz bırakmaya çalışıyor. Arkadaşlarımız çok güzel bir eseri hazırladı. Taş devrinden Roma dönemine kadar Şanlıurfa'daki tüm arkeolojik bulgular incelenerek bilimsel bir eser ortaya çıktı. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak alanlarda kazı çalışmalarını yürütüyoruz ama bunun Şanlıurfa'da kalıcı olabilmesi için bilimsel bir eser haline gelmesi lazım. İşte ilgili uzman arkadaşlar da bu eseri ortaya çıkardılar. Kütüphaneler haftası dolayısıyla bütün kütüphaneler ve müzelerimize yollayacağız. Katkı veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi'ye destekleri için teşekkür ediyoruz

Kitap hakkında detaylı bilgi veren Arkeolog Ali İlaslan ise “4 yılda hazırlanmış olan bu kitap Şanlıurfa'da coğrafyasında taş devrinden başlayarak, Roma dönemine kadar arkeolojik yerleşimin neredeyse tamamının anlatıldığı bir eser yaptık. Bu güne kadar yapılmış olan tüm yayınlar gözden geçirildi ve elde edilen bulgulara göre Şanlıurfa'da arkeolojik alanlarda 100'e yakın alanın görselleri mevcut. Büyükşehir Belediyemizin gün yüzüne çıkardığı Kızılkoyun ve Kale Eteği Nekropol alanları ile bilgiler mevcut bu kitabın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.