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Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat Sokağında düzenlediği ve kayıtların devam ettiği kurslara okulların tatil olması ile birlikte gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Sokağında düzenlediği ve kayıtların devam ettiği kurslara okulların tatil olması ile birlikte gençler yoğun ilgi gösteriyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda restorasyonu yapılarak Şanlıurfa'nın sanat anlayışına katkı sunan Sanat Sokağında binlerce vatandaş istedikleri sanat dalında eğitimler alıyor.


Her yıl kursların devam ettiği Sanat Sokağında Sanat dalında Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Kaligrafi, Ahşap Oymacılığı, Çinicilik, Duvar Süslemeciliği ve Modern Ebru Dallarında her yıl ücretsiz kurslar gerçekleştiriliyor.


Gerçekleştirilen kurslarda bir yandan geleceğin sanatçıları yetiştirilirken bir yandan da kursiyerlere Şanlıurfa motifleri ve kendine has kültürü ile uzman öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor.

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