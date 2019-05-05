İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caddede oyun oynarken kesik parmak buldular

Şanlıurfa’nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu.

Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde caddede oyun oynayan çocuklar 3 kesik parmak buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.