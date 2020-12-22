Çadırda yaşayan sığınmacılara yardım eli uzandı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Kuveyt merkezli Hidayet Derneği'nin aracılığı ile kırsal Dorum Ali Damlalı Sokak'ta çadırlarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar için temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardım gönderildi. İçerisinde gıda kolisi, battaniye, kömür, hijyen seti ve maskelerin bulunduğu yardımlar, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, zabıta ekipleri ve dernek yöneticileri tarafından ailelere dağıtıldı.

“Yardımları her yere ulaştıracağız”

Başkan Yardımcısı Çokan, “Öncelikle Kuveyt hükümetine, Hidayet Derneği'nde bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ile beraber omuz omuza Akçakale kırsalında bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın yardımlarına yetiştiler. Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile inşallah yardımlara vesile olup her yere ulaşacağız” diye konuştu.