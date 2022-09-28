Çakmaktepe'nin gizemiyle Dünya Eyyübiye'yi konuşacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dünya arkeoloji tarihini değiştiren keşiflere ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki gizemli alanlardan biri olan ilçe sınırlarındaki Çakmaktepe arkeolojik kazı alanını ziyaret etti.

Bir yılı aşkın süredir devam eden kazı çalışmaları hakkında Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin'den bilgiler alan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye olarak ilçedeki kazı çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, kazı başkanı Şahin ve ekibine teşekkür etti. Kuş'a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür eden Doç. Dr. Fatma Şahin, Çakmaktepe arkeolojik kazı alanının henüz ziyarete açılmadığını ancak Türkiye genelinde önemli arkeologların akınına uğradığını ve işbirliği teklifleri geldiğini söyledi. Çakmaktepe'nin, Türkiye'de, Anadolu'da ve bölgede keşfedilen en eski yapı olduğunu kaydeden Şahin, buranın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunu, elde ettikleri bulguların fitolit analizlerinin devam ettiğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy tarafından “Taş Tepeler” adıyla tüm dünyaya tanıtılan Şanlıurfa'daki 12 arkeolojik alandan biri olan Çakmaktepe'de şimdiye kadar ortaya çıkan bulgulara göre, bölgede yaşayan insanların beslenme ihtiyacını çok önceden çözdüğü ve yerleşik hayata geçtiği kanısına varılmıştı. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine ait gizemli yapıların yer aldığı Çakmaktepe'de şimdiye kadar ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen ana kayaya oyulmuş çok sayıda büyüklü küçüklü yapı keşfedildi. Halen devam eden ve uzun yıllar sürmesi tahmin edilen Çakmaktepe'de, çok büyük bir insan topluluğunun yaşadığı, toplanma alanı olarak bir merkezi kullandıkları tespit edilmiş durumda. Göbeklitepe'den daha eski bir neolitik döneme tarihlenen Çakmaktepe'deki kazılarda, taşlaşmış sığır kafatasları ve içerisinde tavşan ayağı kemikleri, günümüzdeki koyunlardan çok büyük olduğu belirlenen koyun başları gibi kalıntılar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük arkeoloji projelerinden birinin yürütüldüğü Eyyübiye ilçesine bağlı Bildim kırsal mahallesi yakınlarında bulunan Çakmaktepe arkeolojik kazı alanı ve çevresi, Çaykuyu yerleşimi ile birlikte 2863 sayılı yasa çerçevesinde 2021 yılında 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmişti.

Harbetsuvan, Çakmaktepe, Gürcütepe, Yenimahalle gibi tarih öncesi dönemlere ait önemli arkeolojik alanların yanında ilkçağ ve ortaçağa ait tarihi yapıların yer aldığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin, yakın zamanda dünyanın en önemli tarihi kalıntılarının ziyaret edildiği bir merkez haline gelmesi bekleniyor.