Çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçtılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlar, çaldıkları otomobille kaza yaptıktan sonra olay yerinde bırakıp kaçtı. Otomobilini yaklaşık 15 bin liraya tamir eden sahibi, hırsızların yakalanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki ay Ceylanpınar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde sokak üzerindeki otomobilleri kontrol eden hırsızlar, zorlayarak kapısını açtıkları 38 UY 246 plakalı otomobili düz kontak yapıp çaldı. Sabah uyanan yabancı uyruklu Muhammet İzzet, otomobilini kapının önünde göremeyince komşusuna ait güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde 2 kişinin sokaktaki otomobillerin kapılarını zorlayarak açmaya çalıştığını, daha sonra gözden kaybolduğunu gören İzzet, görüntülerin devamında kendi otomobilinin caddeden geçtiğini görünce çalındığını anlayıp polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesi yolunda bir aracın kaza yaptığı ihbarını alarak olay yerine gitti. Otomobili kontrol eden jandarma ekipleri, içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Ruhsattan kimlik bilgilerini elde ettikleri otomobil sahibi Muhammet İzzet'e ulaşan jandarma ekipleri, otomobilinin bir kazaya karıştığını söyledi. Olay yerine giden Muhammet İzzet, otomobilinin halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekipleri aracı çalan şahısları bulmak için çalışma başlatırken, çekici yardımıyla otomobilini sanayi sitesine götüren İzzet yaklaşık 15 bin lira masraf yaparak tamir ettirdi.

Muhammet İzzet, aracını yeni aldığını ve parasının bir kısmını henüz ödemediğini söyledi. Gece aracı evin önüne park ettiğini anlatan İzzet, “Sabah uyanınca aracımın yerinde olmadığını fark ettim ve emniyete şikayette bulundum. Daha sonra jandarma beni aradı ve otomobilimin Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun Beyazkule mevkiinde kazaya karıştığını fakat aracın yanında kimsenin olmadığını söyledi. Aracımı çalan ve beni zarara uğratanların yakalanmasını istiyorum. Emniyet güçlerine güvenimiz sonsuz. En kısa zamanda bu şahısların yakalanacağına inanıyorum” diye konuştu.