İhlas Haber Ajansı

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Çalınan okul kapısı polis tarafından bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan bir okulun bahçe kapısı, polis tarafından hurdacıda bulunarak okul yönetimine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlar tarafından çalınan bir okulun bahçe kapısı, polis tarafından hurdacıda bulunarak okul yönetimine teslim edildi. Bulunan kapı, yönetim tarafından tekrar yerine takıldı.


İlçenin Esmerçayır Mahallesi'nde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulunun bahçe kapısı kimliği belirlenmeyen 2 kişi tarafından yerinden sökülerek çalındı. Olayla ilgili görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, okul kapısının bir hurdacıya satıldığı ihbarı üzerine, söz konusu hurdacıda yaptığı aramada okul kapısını buldu. Ekipler, buldukları kapıyı tekrar okula getirerek okul idaresine teslim etti. Teslim alınan bahçe kapısı, tekrardan yerine takıldı.


Kapı hırsızlarını yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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