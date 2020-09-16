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Cami avlusunda şoke eden görüntü

Şanlıurfa’da vatandaşlar cami avlusunda pencereye iple asılı bir erkek cesedi buldu.

Şanlıurfa'da vatandaşlar cami avlusunda pencereye iple asılı bir erkek cesedi buldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'nde yaşandı. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, pencerede bir şahıs olduğunu gördü. Şahsın yanına giden vatandaşlar, iple asılı olduğunu frak edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Bölgeye giden polis ekipleri, bir ayağı devrilmiş bankın üzerinde duran cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Bir çocuk babası Kurtoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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