Cami cemaatine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk yardım ekibi tarafından cami cemaatine uygulamalı eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, iş yeri sağlığı ve çalışmaları çerçevesinde başlatılan ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilk yardım ekiplerine bağlı öğretmenler, ilçeye bağlı kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde Cuma namazı öncesi cami cemaatine ilk yardım eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde yılan sokmaları, kaza anlarında yaralıya müdahale şekli, boğulma vakalarında yapılacak ilk yardım hareketleri gibi vatandaşların günlük hayatta karşılaşabilecekleri olaylarda müdahale şekli ve metotları uygulamalı şekilde anlatıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan ilk yardım ekibi öğretmenlerinden Şaban Bozkurt, "Cuma günü olması münasebetiyle köydeki herkese ulaşmak maksadıyla cami cemaatine ilk yardım eğitimi verdik. Camide bu eğitim daha verimli oldu, herkese ulaşma şansımız oldu. Sağ olsun İlçe Müftümüz de cami imamımız da bize destek oldular. Biz ilk yardım eğitimleri çerçevesinde elimizden geldiğince her köyde en az bir, daha sonra her sokakta bir, gerekirse her evde bir kişinin ilk yardım eğitimini almasını amaçlıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde daha okullarımızdaki öğretmen, öğrencilerimize, kadın destek hizmetlerindeki kadınlar yanı sıra göçerlerimize de bu eğitimi vermiştik. Bu çalışmalarımız daha çok dezavantajlı bölgelerimizde yaşayan insanlara bu gibi çalışmaları yapıyoruz. Eğitim sırasında bir vatandaşımız ilk yardımı bilmediğinden oğlunun nefes borusuna kaçan bir zeytin çekirdeği yüzünden kaybettiğini anlattı, işte bu gibi ilk yardım bilgileri hayatidir ve çok önemlidir” dedi.

Cami cemaatinden Adem Can, eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyerek, "Bilmediğimiz şeyleri öğrendik ve çok güzel oldu. Bu eğitimi yapanlardan Allah razı olsun. Burada kalp krizi, Allah korusun bir çocuğun ağzına yabancı bir maddenin kaçması gibi olaylarda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Bu gibi şeyleri herkes iyi bilmiyor ama bu sayede öğrenmiş oldular” diye konuştu