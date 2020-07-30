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Camide bulduğu parayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa’da temizlik görevlisi, cami temizliği sırasında bulduğu 200 lirayı, zabıta ekipleri ile birlikte parasını kaybeden yaşlı adama teslim etti.

Şanlıurfa'da temizlik görevlisi, cami temizliği sırasında bulduğu 200 lirayı, zabıta ekipleri ile birlikte parasını kaybeden yaşlı adama teslim etti.


Merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde bulunan Hz. Yusuf Camisi'nde temizlik görevlisi Mehmet Yelegen, temizlik yaptığı sırada yerde 200 lira buldu. Yelegen, 300 metre ilerideki zabıta amirliğine giderek parayı sahibine verilmesi için teslim etti. Mahalle muhtarlığına ve mahalle sakinlerine bildirilen durum sonrası 72 yaşındaki Mehmet Demir, zabıta amirliğine gelerek parasını kaybettiğini öne sürdü. Bayram öncesi yaşlılık maaşının aldığını ve maaşında 200 lirasını dört 50 TL'lik banknot şeklinde kaybettiğini belirten yaşlı adama zabıta ekipleri temizlik görevlisi ile birlikte parasını teslim etti.


Yaşlı adam Mehmet Demir, parayı bulan temizlik görevlisine ve kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür etti.


Temizlik görevlisi Mehmet Yelegen ise insaniyetlik görevini yerine getirdiğini, yaşlı adamın bayram öncesi harçlığını kendisine tekrar ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

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