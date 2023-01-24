Çamlıyayla yeni yollarla gelişiyor

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yollar açılarak yol sıkıntısı ortadan kaldırılıyor. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerden olan Çamlıyayla Mahallesinde büyümeyle birlikte yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla fen işleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 2022 yılında ilçede 45 kilometre yeni yol açtıklarını hatırlatarak yol açma konusunda en fazla mesafe kat eden ilçe olduklarına değinerek, "İlçemizin birçok mahallesinde olduğu gibi Çamlıyayla Mahallemizde de yeni yapılaşmadan dolayı yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Biz de fen işleri ekiplerimizle burada yeni yollar açıp alt yapısı tamamlanınca da kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Geçen yıl ilçe genelinde 45 kilometre gibi önemli bir oranda yol açma çalışması yapıp vatandaşlarımızın yol konusunda sıkıntı yaşamasının önüne geçtik. Bu yıl da hava şartları el verdiği sürece durmadan, yorulmadan çalışıp yeni yol hizmetimizi sürdüreceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde yol ihtiyacı bitene kadar yeni yollar açıp hizmete sunmaya devam edecektir” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.