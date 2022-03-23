Çamlıyayla'da yeni yollar açılıyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Çamlıyayla Mahallesinde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak yol sıkıntısını ortadan kaldırıyor. İlçede yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Çamlıyayla Mahallesinde yeni yol ihtiyacını gidermek için fen işleri ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde girdi. Program dahilinde belirli yerlerde yol açma çalışması yapılırken, alt yapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi yapılarak hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çamlıyayla Mahallesinin de yeni ilçede yeni gelişen mahallelerden biri olduğuna dikkat çekerek burada yol ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını söyledi. Baydilli, "Çamlıyayla Mahallemizde gerek bizim tespitlerimiz gereke vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespit edilen yol ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı yol ekiplerimiz tespit edilen yerlerde yeni yollar açarken, bu yollarda gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi yapıp yolları hizmete açacağız. Her yıl önemli bir büyüme gösteren ilçemize en iyi hizmeti sunmak için uğraşıyoruz. Bu büyümeye, değişime ayak uydurmak ve daha fazla hizmet etmek için gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yollarımız ilçemize ve Çamlıyayla Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri, program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.