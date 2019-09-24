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Çamursuz yollar için Haliliye'de kış hazırlıkları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kış aylarında vatandaşlara rahat bir ulaşım sağlama hedefi ile kırsal mahallelerden Yeniköy’de yol yapım çalışmalarına başladı.

Haliliye Belediyesi, kış aylarında vatandaşlara rahat bir ulaşım sağlama hedefi ile kırsal mahallelerden Yeniköy'de yol yapım çalışmalarına başladı.


İlçe genelinde hizmet atağını sürdüren Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal ayrımı yapmadan 4 ayrı ekiple mahalle içi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerden Konuklu, Karatepe ve Mutluca kırsal mahallerinde yol yapım çalışmaları devam ederken, Yeniköy Mahallesi'nde de çalışmaların startını verdi.


Yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken, Yeniköy Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.

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