Çanakkale şehidinin ismi Siverek'te yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çanakkale Savaşında şehit olan Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açılması için kitap kampanyası başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal Mahallesi Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar ve Okul Müdürü Umut Buğdaycı tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde toplanacak olan kitaplarla Yücelen Kırsal Mahallesinde bulunan ilk ve ortaokulda, kitaba ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için kütüphane kurulacak.

Bu yıl göreve başlayan ve öğretmenlik yaptığı okulda kısa bir zaman içinde yaptığı çalışmalarla Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Korkut Kütüphanesi kuran Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar, Çanakkale Savaşında şehit olan, 98 yıl sonra Koleksiyoner Seyit Ahmet Sılay tarafından günlüğüne ulaşılan ve bu günlüğü Allahaısmarladık adıyla kitaplaştırılan Teğmen İbrahim Naci adına ikinci kütüphaneyi kurmak için kitap toplama kampanyası düzenledi.

Herkesten kitap desteği beklediklerini belirten Ceren Bayraktar,” Çanakkale Şehidi Teğmen İbrahim Naci adına Siverek‘te kırsal mahalle okuluna açacağımız kütüphanemiz için destek bekliyoruz. Teğmen İbrahim Naci'nin en çok korktuğu şey unutulmak ve mezarının isimsiz bir şekilde kaybolmasıydı. Biz ise onu minik yüreklerin her gün girip çıktıkları, bilginin tadına vardıkları bir ortamda her gün hatırlatmak amacındayız. Tüm öğretmenlerden, kitap dostu insanlardan, sesimizin ulaştığı herkesten kitap desteği bekliyoruz” dedi

Çanakkale şehidi adına açılacak olan kütüphaneye kitap yardımı yapmak isteyenlerin Ceren Bayraktar veya Mevlüt Bayraktar adına Siverek Milli Eğitim Müdürlüğüne kitaplarını gönderebilecekleri belirtildi.