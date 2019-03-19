Çanakkale yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 104'üncü yılı dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen, konusu Çanakkale olan yarışmalar serisinin ödülleri sahiplerini buldu.

Şanlıurfa Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen Çanakkale yarışmalarının ödül törenine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un yanı sıra, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Ödül töreni öncesi katılımcılar, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ödül töreninde konuşan Demirkol, gençlere, Çanakkale Destanını anlatmak istediklerini ve bu nedenle 5 yıldır bu yarışmaları düzenlediklerini söyledi. Demirkol, “Çanakkale sadece bir savaş değil, zafer değil, destandır. Bu bakımdan Çanakkale'nin bizim tarihimizde ayrı bir önemi vardır. Bu önemi bilen bir yönetici anlayışıyla 5 yıl boyunca Çanakkale konulu yarışmalar yaptık. Bu yıl il milli eğitim müdürlüğümüze Çanakkale konulu 42 bin 819 adet kitap taktim ettik. Çanakkale'nin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediğimiz için siz değerli gençlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz da, Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, 5 yıldır düzenlenen yarışmalar için Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.

Ödüller dağıtıldı

Konuşmaların ardından tiyatro, kompozisyon, şiir okuma ve şiir yazma yarışmalarında dereceye giren ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler, eserlerini sahneledi. Öğrencilerin sahnesi, izleyenlerden tam not aldı. Tören şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon, resim, tiyatro ve bilgi yarışması dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Tüm yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Çanakkale'ye götürülecek. Şiir okuma ve yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın, bilgi yarışmasında birinci gelenlere dizüstü bilgisayar, ikinciye tam altın, üçüncüye yarım altın, tiyatroda derece alanlara ise da kalem seti ödülü verildi.