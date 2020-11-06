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Canlı yayında aşırı hız faciayla bitti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı hız yaptığı otomobilinde sosyal medya üzerinden cep telefonuyla canlı yayın yapan sürücü kaza yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı hız yaptığı otomobilinde sosyal medya üzerinden cep telefonuyla canlı yayın yapan sürücü kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Ceylanpınar ilçesi arasındaki karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Gümüşsu mevkisinde yaşandı. Akçakale'deki eşi ve çocuklarını alarak 63 UE 01 plakalı Renault marka otomobille Ceylanpınar'daki evine dönen Mehmet Y. sosyal medya üzerinden cep telefonuyla canlı yayın yaptı.



Yayını bitirirken kaza yaptı


İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu görülen sürücü, canlı yayında aracının hız göstergesi ile yolu göstererek ilerledi. Emniyet kemeri takmayan çocuklarını da görüntüleyen sürücü, yayını bitirmek üzereyken otomobilin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği an, canlı yayına yansıdı.



Yaralılardan 3'ünün durumu ağır


Kazada sürücü Mehmet Y. ile birlikte araçta bulunan 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

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