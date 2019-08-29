Canpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Canpolat, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu söyledi.

Canpolat mesajında, “Bağımsızlığı ve özgürlüğü karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ile bundan tam 97 yıl önce verdiği mücadelenin, gösterdikleri kahramanlığın ve o gün yazılan şanlı destanımızın bizlere bırakılan en büyük miras ve aynı zamanda en büyük emanet olduğunu biliyoruz. Millet olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılında bu büyük destanın coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 30 Ağustos'ta milletimizin gösterdiği yüce kahramanlığı 15 Temmuz gecesi de göstermiştir. Vatan topraklarına el uzatmaya kalkan hainlere milletçe karşılık verilmiştir. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.