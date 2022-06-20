Canpolat açılışa hazırlanan projeleri inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın seçim vaadi olan projeler bir bir yükseliyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla yapılan tespitlerin ardından hayata geçirilen projeler ilçeye nefes aldırıyor. Bölgelerin eksikliklerine göre yükselen projelerden olan Sancaktar Kompleksi ve Ahmet Yesevi Kompleksi açılışa hazırlanıyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan projeleri gezen Başkan Mehmet Canpolat, ilk olarak Sancaktar Mahallesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde Kapalı Semt Pazarı/Otopark, Çok Amaçlı Salon, Muhtar Evi, Zabıta Karakolu ve Park alanı bulunan Sancaktar Kompleksini inceledi. İncelemelerin ardından Ahmet Yesevi Mahallesine geçen Başkan Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kompleks projesinde gelinen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kapalı Semt Pazarı/Otopark ile 10 bin kişiye hizmet verecek Aşevi, Sosyal Market, Giyim Market ve Glutensiz Ekmek Fırınının yer aldığı Ahmet Yesevi Kompleksi ile sosyal yardım faaliyetleri kapasitesi de artırılacak. Canpolat, Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Spor Kompleksinin açılışının yapılmasının ardından Ahmet Yesevi ve Sancaktar Kompleksinin de kısa süre içerisinde hizmete sunulacağımı müjdeledi. Başkan Canpolat, “Söz vermiştik, söz verdiğimiz projelerimizin açılışlarını tek tek gerçekleştirerek, ilçemize, mahallemize kazandırıyoruz” dedi.