Canpolat Bağlarbaşı'nda halkla iç içe oldu

Canpolat, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Musa Tapşık ve birim müdürlerinin de eşlik etti. Canpolat mahalledeki ihtiyaçlara yönelik tespitlerde bulundu. Canpolat, iletilerin ve tespitlerin çözümü için beraberindeki birim müdürlerine talimatlar vererek güzel Haliliye için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi. Canpolat, “Bugün de, sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlarbaşı Mahallemizdeyiz. İlçe Başkanımız Süleyman Aksu, birim müdürlerimiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte mahallemizi gezdik, sokaklarımızı gezdik. Gerekli olan iş ve işlemlerle ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Diğer hususları da takip ediyoruz. Mahalle Muhtarımız Musa Tapşık'da bizlere eşlik etti. İnşallah hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Güzel Haliliye için güzel yarınlar için hep birlikte el ele mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Canpolat, temaslarının ardından mahalleden ayrıldı.