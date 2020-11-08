Canpolat çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmek için her alanda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda seçim öncesi vaatleri arasında olan bölgesel semt sahaları projesi hayata geçiyor. 6 farklı merkezi bölgede yapılacak olan halı saha çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat son olarak Devteyşti Mahallesinde çalışma alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Başkan Canpolat'a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti.

İlk kazmanın vurulduğu çalışma alanında açıklama yapan Canpolat, “Söz verdiğimiz gibi bölgesel semt sahaları hem kırsalda hem de merkezde yapımlarına başladı. Bu kapsamsa merkezde ilk etapta Devteyşti Mahallemizde halı sahamızın yapımı için ilk çalışmaları başlattık. Şuanda kazı işlemleri başladı. Buradan Devteyşti mahalle sakinlerine, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Burada konuşan Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına da, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim vaatlerinde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Bugün mahallemizde halı saha yapımı için çalışmalar başladı. Değerli Başkanımızdan semt pazarı sözü de aldık. Ben bu hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Canpolat ve beraberindekiler buradaki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.