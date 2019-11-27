Canpolat çalışmaları yerinde inceledi

Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Devteşti Mahallesinde fen işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Canpolat'a, birim amirleri, mahalle muhtarı ve teknik ekip eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepleri dinleyen Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da denetleyen Canpolat, çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler aldı. Devteşti Mahallesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Devteşti Mahallemizde bir taraftan yeni yollar açma çalışmamız sürerken, diğer taraftan açılmış yollarımızdaki parke çalışmalarımızı yürütüyoruz. Devteşti Mahallemizde inşallah en kısa sürede hem yeni yolların açılması, hem de açılmış yolların üst yapılarının tamamlanması noktasında gerekli iş ve işlemlerle ilgili talimatlarımızı verdik. Bir taraftan da parkla ilgili çalışmaların içine girdik. Bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Buradaki incelemelerin ardından açılacak yeni park alındaki çalışmaları da denetleyen Canpolat, “Yeni park alanında çalışmalarımız başladı. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı bitirip parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kulandı.

Canpolat, incelemelerinin ardından mahalleden ayrıldı.