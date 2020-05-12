Canpolat çalışmaları yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Canpolat, iftar saatinin ardından Sırrın Mahallesine bağlı Köylü Kent'te fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı yeni yol açma ve stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, birim amirleri ve teknik heyet eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Fen işleri ekiplerimiz Sırrın Mahallemizde çalışıyor. Yeni yol açma çalışmalarımız burada da devam ediyor. Arkadaşlarımız şimdi burada hem yeni yol açma hem de stabilizesini yapıyor. Bu çalışmaların akabinde parke çalışmasını icra edeceğiz. Haliliye'mizi karış karış adım adım geziyoruz. Tüm birimlerimiz adete ilçede seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyorlar. Korona virüs salgını nedeniyle evde olan halkımızı çok rahatsız etmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

Canpolat buradaki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.