Canpolat çalışmaları yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelmeye, sahada devam eden çalışmaları denetlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Canpolat, Ulubağ Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Canpolat, ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi. Ardından mahallede başlatılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Canpolat, yetkililerden bilgiler aldı.

Canpolat, “Şuanda Ulubağ Mahallesindeyiz. Hem Fen İşleri ekiplerimiz burada yeni yol açma, dolgu ve stabilizesini yapıyorlar hem de aynı zamanda mahallemize kazandıracağımız yeni park ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Mahallemize çok güzel bir park kazandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl mahallemize çok amaçlı kültür evi ve içerisinde muhtar evi olacak şekilde yapmayı planlıyoruz. Haliliye Belediyesi olarak sahada hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Burada konuşan Ulubağ Mahalle Muhtarı Mahmut Polat ise, “ Mahalle muhtarı olarak Sayın Başkanımız Mehmet Canpolat'tan Allah razı olsun. Parkımızı yollarımızı yapıyor. Çalışmalar mahallemizde dört dörtlük devam ediyor. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Canpolat ve beraberindekiler denetimlerin ardından bölgeden ayrıldı.