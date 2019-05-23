Canpolat çölyaklıların yanında

İlçe halkının ihtiyaçlarına göre, her kesimin yanında olan Canpolat, bu kapsamda çölyaklıları da unutmuyor. Çölyaklılar için hazırlanan glütensiz gıda kolilerinin dağıtımı için Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında program düzenlendi. Programa, Haliliye belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış, Faruk Bayuk ve Mehmet Emin Ataş, Çölyak Federasyon Başkanı Hasan Doğan ve çölyaklılar ile aileleri katıldı.

Canpolat çölyaklılara müjdeyi şöyle verdi, “Göreve geldik ilk etapta çölyaklılar ile ilgili hangi iş ve işlemler yapılıyorsa bilgi aldık, sonrasında dernek başkanımız ve ilgili başkan yardımcımız ile bir araya geldik. Dedik ki, kaldığı yerden misli ile artarak, devam etsin. Hemen gıda kolisi ile ilgili çalışmalar yaptık. Ramazan Ayı sonrasında denetimimiz altında veya sizlerin denetiminde glütensiz yemek programı yapalım diyorum. İnşallah Ramazan Ayından sonra davetlimizsiniz. Bu şekilde bir nebze de olsun sizlerin derdine ortak olduk. Ortak olmaya çalıştık. Haliliye Belediyesi sizin, bizler sizlerin hizmetkarıyız. Bu çocuklar bizim, bu çocuklar geleceğimiz. Biz hep birlikte biriz, beraberiz, aileyiz ve Haliliye'yiz” dedi. Konuşmaların ardından Canpolat, çölyaklılara içerisinde 11 farklı üründen oluşan 25 gıda malzemesinin bulunduğu kolileri teslim etti.

Öte yandan hazırlanan koli içerisinde ise 2 adet karışık puding, mısır unu, köftelik mısır bulguru, un, 3 adet kurabiye, 2 adet tuzlu kraker, şehriye, 4 adet makarna, 4 adet kek, 4 adet kabartma tozu ve 2 adet çikolata yer aldı.