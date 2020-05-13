Canpolat Dağyanı-Uluhan grup yolunu inceledi

Canpolat, “Yol üzerinde 28 köyün olduğu Dağyanı-Uluhan yolunun 22 kilometrelik kısmı beton asfalt yapıldı. Başta Başkan Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese ve bizi sabırla bekleyen mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da belediyeler olarak el ele vererek en iyisi olmaya, milletin gönlünü fetih edip dualarında yer alacağız” dedi.

Haliliye ilçesi adına Başkan Beyazgül ve Canpolat'a teşekkürlerini ileten AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise, “Bu yol çok gecikmiş bir yoldu. Bu yol hem turizm yoluna bağlanıyor; hem de 30'dan fazla köyümüz yararlanıyor” şeklinde konuştu.

Uzun zamandan bu yana ihtiyaç olarak belirtilen bu yolu yapmak bize kısmet olduğunu dile getiren Beyazgül, “Bu beton yol çok uzun ömürlü bir yol. Bölgenin tahmini 30 yıla yakın ihtiyacını karşılayacak. Bugünde bu mutluluğu köy sakinlerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Bizde böylesi ihtiyaç olan bir yolu yapmaktan dolayı gururluyuz” diye konuştu.