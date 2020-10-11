İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canpolat gençlerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesinde bulunan spor salonlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği özel yetenek sınavına hazırlanıp üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her alanda olduğu gibi spor ve eğitim alanında da gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği özel yetenek sınavına Haliliye Belediyesinin tesis ettiği spor salonlarında hazırlanan 64 öğrenciden 44'ü hayallerine kavuştu. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleşen öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.


İlgili Belediye Başkan Yardımcısı ve birim amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette Canpolat, öğrencilerle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, Haliliye Belediyesinin gençlerin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini kaydetti. Üniversiteye kazanan öğrenciler ise verdikleri desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.