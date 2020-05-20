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Canpolat ile çocukların yüzü gülüyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımında bulundu.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Korona virüs salgının etkili olduğu bu zor günlerde bir yandan salgınla mücadele eden belediye diğer taraftan ise vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal yardım tesisinin giyim marketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı sürdürüyor. Yılın 12 ayı hizmet veren giyim marketi ramazan bayramı öncesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımında bulunuyor.


Ekipler tarafından bayramlık yeni ayakkabı ve kıyafetlerini evlerinde teslim alan ebeveynler emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

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