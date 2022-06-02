Canpolat ile Haliliye'ye 22 eser daha kazandırılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle Haliliye ilçesine 22 adet daha kalıcı eser kazandırılıyor.

Göreve geldiği günde bugüne Haliliye'de kalıcı eserlerin sayısını arttırarak, ilçenin refah seviyesini yükseltecek projelere imza atan Başkan Mehmet Canpolat'ın girişimleri sonucunda kültür merkezi, semt pazarları, halı sahalar, çok amaçlı salonlar gibi eserlere 22 yeni eser daha ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'yla yaptığı görüşmeler neticesinde Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye ilçesine yeni eserler için bakanlıktan destek aldı.

Bu doğrultuda Haliliye ilçesine 1 adet okçuluk salonu, 1 adet il tipi gençlik merkezi ve 20 adet halı saha yapılacak. Ankara'da düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Tanıtım Toplantısına katılan Canpolat, Haliliyeli gençler için sağlanan destekten dolayı Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.