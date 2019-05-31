Canpolat Karşıyaka'da müjdelerini açıkladı

Grup Şems'in olduğu birbirinden güzel ilahilere vatandaşların eşlik ettiği konser yaklaşık 1,5 saat sürdü. Haliliye Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri, mahalle mahalle devam ediyor. Ramazan Ayının 24'üncü gecesinde, Karşıyaka Mahallesinde Grup Şems İlahi Konseri düzenlendi. Etkinliğe Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir Kamik ve Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ile vatandaşlar katıldı.

Canpolat, "Biz, canla başla çıkmış olduğumuz bu mücadelemize sizlerden almış olduğumuz güç ve kuvvet ile en önemlisi dualarınız ile inşallah Haliliye İlçesi ve Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa'da da, Güneydoğu'da da ve tüm Türkiye'de bir inci olarak, her zaman birinci olacaktır. Dualarınızı bizden eksik etmeyin inşallah. Karşıyaka Mahallemiz ile ilgili de özel olarak çalışıyoruz. Proje anlamında da çalışıyoruz. Burada bitmeyen parklarımız var; bu parklarımız ile ilgili arkadaşlarımız çalışma halindeler. Bayram sonrasında bu parklarımızı kademeli olarak devreye alacağız. Karşıyaka Mahallemizin en önemli sorunlarından olan semt pazarı ihtiyacını da çözüyoruz. Bunun da buradan müjdesini vermek isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük. Burada semt pazarı için ortak bir protokol imzalayıp, inşallah Karşıyaka Mahallemize de semt pazarı kazandıracağız. Yemyeşil Haliliye sloganı ile çıkmış olduğumuz bu yolda, parklarımız ile yeşil alanlarımız ile parklarımızın düzenlenmesi ile eksikliklerin giderilmesi ile semt pazarı olsun, zaten taziye evimiz var; sonrasında yapabilirsek bir taziye evi ile birlikte Karşıyaka Mahallemizi, Haliliye İlçemizin en güzide mahalleleri arasına getireceğiz. Hiçbir mahalleden farkı olmayacak. Çok güzel bir mahalle olacak. Büyükşehir ile yeni açılacak yolları olsun diğer imar planları ile ilgili hususlar, kent dönüşüm ile ilgili hususlar ile ilgili de görüşüyoruz. Bunlar da kademe kademe gelecektir. Mahallemizde ayrıca, seçim öncesindeki çalışmalarımız ve benim geçmiş dönem ilçe başkanlığımdaki dönemimde bildiğim tapu sorununu, Büyükşehir Belediye Başkanımız da biliyor. Bunun çözümü ile ilgili olarak Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşme halindeyiz. İnşallah bu sorun da, sizlerin de desteği ile el birliği ile çözülecektir. Çalışmaya geldik. Canla başla, var gücümüz ile çalışıyoruz.”

Canpolat, konuşmasının ardından Grup Şems'e hediye taktim etmesi ile program sona erdi.