Canpolat kültür merkezi ve millet bahçesini inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Devteyşti ile Süleymaniye bölgesinde bulunan Haliliye Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. İçerisinde meslek edindirme atölyeleri, gastronomi sınıfları, kütüphane ve konferans salonu yer alacak olan merkezin inşaatını inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Devteyşti ile Süleymaniye bölgesine geçen Başkan Mehmet Canpolat ve beraberindekiler, Haliliye Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları gezdi. Çalışmayı yürüten teknik ekiple birlikte incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Canpolat, “TOKİ tarafından yapılan ihale sonrası, müteahhit arkadaş burada çalışıyor. Zaman zaman bizler de burada bize ait olan yollarımız ve diğer yerleri yapmak adına, burada ilgili arkadaşlarla incelemelerde bulunuyoruz. Bugün de TOKİ'nin yapmış olduğu Haliliye Millet Bahçesinde teknik gezi düzenledik. Çalışmalar oldukça hızlı ilerliyor. Ümit ediyorum ki bahar ayında bu bölgedeki Haliliye Millet Bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve Haliliye Belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Canpolat, açıklamalarının ardından çalışmaları yürüten yetkililerle sohbet etti.