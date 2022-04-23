Canpolat makam koltuğunu küçük Halit'e devretti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 8 yaşındaki Halit Paşa Demirbilek'e devretti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu GAP İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Halit Paşa Demirbilek'e teslim etti.

23 Nisan'da geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Haliliye Belediye Başkanlığı makamına oturan temsili Başkan Halit Paşa Demirbilek, Özel Kalem Müdürünü yanına çağırarak, programlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi istedi. Bekleyen evrakları da imzalayan temsili Başkan Demirbilek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, makam koltuğunu kendisine teslim eden Canpolat'a teşekkür etti. Canpolat'a talimatlarını ileten temsili Başkan Demirbilek, yeşil alan ve geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması konularına dikkat çekti.

Göreve geldikleri günden bu yana hem yeşil alan hem geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Canpolat, “Bugün 23 Nisan Türkiye Cumhuriyetinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gençliğimiz, geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ben de bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. İnşallah hep birlikte iyi bir neslin yetişmesi ile geleceğimiz emin ellerde olacaktır. 23 Nisan olması münasebetiyle bugün başkanlık koltuğumuzu Paşa'ya bıraktık. O da gerçekten çok ciddi talimatlar verdi. Hem sıfır atık konusundaki çevre duyarlılığına olan önemden bahsetti, hem aynı yeşil alanların sayısının ve miktarının artırılması. Bunlar ilk göreve geldiğimiz günden beri bizlerin en temel maddeleridir. Hem yeşil alan miktarında, yaklaşık 30'un üzerinde parkın sayısını arttırdık. Sıfır atık belgesine sahip çevre bilinci anlamında ilk sıfır atık belgesini alan belediye olduk. Okulla ilgili hususta da her zaman, her platformda milli eğitim camiasının, öğrencilerimizin, ailelerimizin ve öğretmelerimizin yanında yer aldık. Bu hususla ilgili tüm okullara nasıl ki yardımımız oldu, elimiz uzandıysa başkanın okuluna da boya yardımında bulunacağımızı ifade eder, saygılar sunarım" diye konuştu.

Canpolat, temsili Başkan Demirbilek ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.