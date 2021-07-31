Canpolat parke çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başanı Mehmet Canpolat ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Şair Nabi Mahallesine giden Canpolat'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek eşlik etti. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tedaş ekipleri tarafından elektrik hatlarının yer altına alındığı sokaklarda çalışma başlattı. Canpolat çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Mahallede devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını aktaran Canpolat açıklamasında, "Şair Nabi Mahallemizdeyiz. Değerli muhtarımızı ve burada ki hazirunu ziyaret ettik. Aynı zaman şu anda Şair Nabi Mahallesinde Tedaşın havada ki tellerin yer altına alma çalışması var, haliyle burada kaldırım ve yollarda deforme ve bozulmalar oluşmuştu. Bu nedenle Tedaşın teller ve kablolarla ilgili işlemlerini bitirmiş olduğu sokaklara Haliliye Belediyesi olarak iki ekip olarak buraya girdik. Şair Nabi Mahallemizdeki bozulan yollarımızı, bozulan kaldırımlarımızı Haliliye Belediyesine bağlı ekiplerimiz bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunacaklar. Sonuçta Tedaş ve elektrik ile ilgili olan kısımda mahallemiz için çok çok önemli o nedenle bu yatırımı bizde istedik ve sonrasında bozulan yollarımız ve kaldırımlarımızı bir an önce düzeltip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallelimizin göstermiş olduğu ilgiden, alakadan, özveriden dolayı teşekkür ediyorum."

Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek ise çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ederken Campolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.