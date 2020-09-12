Canpolat, personellerle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürürken, birim birim belediye personelleriyle de bir araya gelerek onları dinlemeye devam ediyor. Canpolat, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Canpolat sahadaki son durumu ve yapılması gerekenler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Burada personellere hitaben konuşan Canpolat, “Bugün burada hep birlikteyiz. Göreve geldiğimizden bugüne gerek park ve bahçemizde gerek fiziki yapısı anlamında düzeltilmesi, daha canlı hale gelmesi, yeşillendirme ve sulama sistemleri açısında daha iyi olması sizlerle birlikte bunlar sahaya yansıdı. Şuan için park bahçe ile ilgili minimum düzeyde şikayet alıyoruz. Ben bundan dolayı başkan yardımcımıza, müdürümüze, şeflerimize ve değerli personellerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de bu doğrultuda sahada daha çok çalışma ve birbirinize sıkı sıkıya kenetlenme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.