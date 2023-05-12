Canpolat şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Sporcuları tebrik edip, ödüllendiren Canpolat, “Haliliye Belediyesi her zaman olduğu gibi gençlerin ve gençliğin yanında, gençliğe yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Kick Boks Şampiyonasından madalyalarla dönen sporcularla bir araya geldi. Ocak ayında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında ter döken Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen gençler, katıldıkları müsabakada verdikleri mücadeleleriyle takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya damga vuran 8 sporcu, aldıkları altın madalyalar ile Canpolat'ı ziyaret etti. Sporcuları ve antrenörlerini kabul eden Canpolat, gençleri tebrik ederek, her zaman sporcunun yanında olduklarını kaydetti.

Gençleri ödüllendiren Canpolat, yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyesi her zaman olduğu gibi gençlerin ve gençliğin yanında, gençliğe yatırımlarımız devam ediyor. Spor kurslarımız var. Kick Boksla ilgili olarak değerli Murat Akaltun hocamla birlikte, sporcularımız hamdolsun, hem kendileri hem antrenörlerimizle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Avrupa gerekse Dünya müsabakalarında hep şampiyonlukla, altın madalyalarla döndüler. Biz de, Türkiye Cumhuriyetimizin bayrağını, Şanlıurfa'mızı ve Haliliye Belediyemizi gururlandırdıkları için kendilerini ödüllendirdik. Yeni bir müsabakaya tekrar gidiyorlar. İnşallah İstanbul'da yine bir Dünya müsabakası gerçekleşecek. Ben değerli hocamız Murat Akaltun'a, ekibine ve buradaki değerli kardeşlerime, sporcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah yine altın madalya alarak dönüp, Şanlıurfa'nın ve Haliliye'nin bayrağını göndere çekecekler. Ben buradan kendilerini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.