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Canpolat Şanlıurfa Mimarlar Odası'nı ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ’ı ziyaret ederek ilçenin kent estetiği ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ'ı ziyaret ederek ilçenin kent estetiği ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Mimarlar Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Ferhat Karadağ'a hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ziyarette Canpolat'a belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.


Haliliye ilçesinin kent estetiğinin konuşulduğu ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, “Bugün Mimarlar Odamızı ziyaret ettik. Teknik heyetimizi sürekli odamızla bilgi alışverişinde bulunuyordu. Burada bizler Haliliye için mimari alanda neler yapabiliriz diye konuştuk. Mimarlar Odasına görüş ve katkılarından dolayı değerli başkanımız Ferhat Karadağ'a ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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