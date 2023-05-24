Canpolat sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Canpolat, “Amacımız ve hedefimiz; daha refah seviyesi yüksek, konforlu yolları, asfaltı vatandaşlarımıza kavuşturmak” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez mahallelerde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fen işleri müdürlüğü tarafından tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını Ertuğrul Gazi Mahallesinde inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, kısa sürede bitirmeyi hedefledikleri yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade etti. Ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş yolların yapılan çalışmaların ardından sıcak asfaltla buluşturulduğunu kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, daha konforlu yolların Ertuğrul Gazi Mahallesine hayırlı olmasını diledi.

Canpolat, incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamasında, “Haliliye Belediyesi olarak ilçemizin muhtelif yerlerinde deforme olmuş, ömrünü tamamlamış asfaltlarımızı yeniliyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Devteyşti, İpekyolu Mahallesindeydik. Bugün de Ertuğrul Gazi Mahallemizdeyiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine mahallelerimizi dolaşarak, sıcak asfaltla ilgili iş ve işlemlerimizi tamamlayacağız. Ertuğrul Gazi Mahallemize hayırlı olsun. İnşallah bir sonraki yeni yerimize, Veysel Karani Mahallemize geçeceğiz. Asfalt çalışmasından dolayı mahallede verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Amacımız ve hedefimiz; daha refah seviyesi yüksek, konforlu yolları, asfaltı vatandaşlarımıza kavuşturmak. Değerli muhtarımıza bize yardımcı olduğu için, değerli mahalle sakinlerimize bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı ve Fen İşleri ekibimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fen işleri müdürlüğünün ise Canpolat'ın talimatlarıyla asfalt atağını ilçede etap etap devam ettireceği kaydedildi.