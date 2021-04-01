Canpolat tekvandocuların kuşaklarını bağladı

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, gençlerin sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak, lisanslı sporcular yetiştirmek adına çeşitli branşlarda açtığı kurslarla sporcular yetiştiriyor. Yürütülen sportif kurslar kapsamında Haliliye Belediyesi Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezinde açılan tekvando kursuna katılan 40 sporcudan 19'u beyaz kuşakta eğitimlerini tamamlayarak, sarı- yeşil kuşağa geçti. Sporcuların kuşak bağlama programına Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ve tekvandocular katıldı.

Programda genç sporcuların kuşaklarını bağlayan Başkan Mehmet Canpolat, sporculardan siyah kuşak sözü de aldı. Haliliye Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Canpolat, “Haliliye belediyesi olarak kültür, eğitim ve sporla ilgili birçok kurslarımız mahallelerimizde devam ediyor. Bu bağlamda şuanda Süleymaniye'deki havuzumuzun spor bölümündeyiz. Burada çeşitli mahallelerden ve ağırlıklı olarak Devteyşti, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Mahallelerinden gelen değerli çocuklarımızla birlikte tekvando hocamızın nezaretinde başlayan bir kursumuz vardı. Tekvando kursumuzda beyaz kuşakta başlayan 40 öğrencimizden 19'u bugün itibariyle sarı-yeşil kuşağa geçti. Umarım hedef olarak inşallah siyah ve sonraki dan müsabakalarıyla birlikte buradaki öğrencilerimizden, milli sporcular çıkacaktır. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı eğitimde olduğu gibi sporda da eğitmek, lisanslı sporcular yetiştirmek gayretiyle çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından genç sporcularla da sohbet etti.