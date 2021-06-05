Canpolat, Ulubatlı'daki asfalt çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ulubatlı Mahallesi'nde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceleyip, esnafla görüştü.

Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye ilçesinin farklı noktalarında asfalt serimi ile üst yapıda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Ulubatlı Mahallesi'ndeki sokaklarda da devam eden asfalt serim çalışmalarını Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgiler alarak, çalışmaların özverili şekilde kısa zaman içerisinde tamamlanması talimatını veren Canpolat, Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ile birlikte esnafla da sohbet etti.

Esnafın talep ve teşekkürlerini alan Başkan Mehmet Canpolat, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ulubatlı mahallemizdeyiz. Haliliye ilçemizin merkez mahallelerindeki birçok noktayı asfaltla buluşturuyoruz. Gerçekten Ulubatlı Mahallemizdeki bu yollarımız, bu asfaltlarımız, uzun süredir eski asfalt olması mütekabiliyle gerçekten artık bitmiş durumdaydı. Muhtarımızla sürekli istişare halindeydik hakeza biz esnafımızı, buradaki ev ziyaretleri yaptığımız vatandaşlarımız bizden talep ediyordu. Çok şükür şuan Ulubatlı mahallesinin deforme olmuş, asfalt olarak ömrünü bitirmiş sokaklarını şuan asfalt yapıyoruz. Ulubatlı mahallemize hayırlı uğurlu olsun, Merkez ve kırsal mahallelerimizde, inşallah refah seviyesi yüksek daha yaşanılabilir bir Haliliye oluşturmak adına var gücümüzle sahadayız. Durmadan, yorulmadan, yedi yirmi dört çalışmaya gayret ettiğimizi ifade eder, vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, saygılar sunarım” diye konuştu.

Canpolat, asfalt çalışmalarının program dahilinde ilçe geneline yayıldığının da altını çizdi.