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Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların talepleri yerinde dinleyip, çözüm üretiyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor. Haliliye'nin merkez mahallerinden olan Bamyasuyu Mahallesi'ni ziyaret eden Canpolat beraberindeki heyetle mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, gelen istek ve taleplerin çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi. Temizlik ve ilaçlama başta olmak üzere çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri de Canpolat'a teşekkür etti.

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