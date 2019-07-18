İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümler üretti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Haliliye Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Haliliye Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte İpekyol Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahallede devam eden parke taşı ve temizlik çalışmaları ile ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Canpolat daha sonra vatandaşlar ile sohbet ederek talepleri dinledi. Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Canpolat, “Her zaman olduğu gibi bu sabah da erken saatlerde başkan yardımcılarımız, birim amirleri ve personelle sokak sokak geziyoruz. Bu doğrultuda bugün İpekyol Mahallesindeyiz. Bizlere bugün İlçe Başkanımız Süleyman Aksu ve meclis üyeleri de eşlik ediyor. Park bahçe, fen işleri ve temizlik başta olmak üzere mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Hep birlikte el ele hızlı ve seri bir şekilde Şanlıurfa'mızın ve Haliliye halkımızın mutluluğu için canla başla sürdürdüğümüz mücadelemize devam ediyoruz. Değerli muhtarımıza ve bizlere ilgi alaka gösteren mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.