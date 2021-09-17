Canpolat yapımı devam eden zabıta amirliği inşaatını inceledi

Başkan Mehmet Canpolat, Sancaktar Mahallesinde yapımı devam eden kompleks projenin inşaat çalışmalarını teknik ekip ve Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte denetledi. Sancaktar Mahalle Muhtarı İbrahim Acar'ın da eşlik ettiği denetimde Başkan Canpolat, teknik personellerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet eden Başkan Canpolat; semt pazarı, çok amaçlı salon, cami, park ve zabıta amirliği inşaatının mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Canpolat, “Seçim öncesinde yine Sancaktar Mahallemizdeki mahalle toplantılarında, ev toplantılarında ve değerli muhtarım sık sık dile getiriyordu, Sancaktar Mahallemizin sürekli bizden isteği ve talebi buradaki vatandaşlarımızın burada çok amaçlı bir kültür kompleksinin bir taziye evinin yer alması ve aynı zamanda semt pazarının olmayışı ve yine oyun gruplarının içerisinde yer aldığı bir park ihtiyaçlarından bize bahsediyorlardı. Biz göreve geldikten sonra onunla ilgili bir çalışma ortaya koyduk. Yer tahsisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz. Yer tahsisini burada bizlere sağladı. Sonraki aşamada da bizler, Haliliye Belediyesi olarak burayı projelendirdik. Muhtarımıza, buradaki kardeşlerimizle görüşerek buranın ihtiyaçları ne ise ona göre çalışmalar yaptık. Şu an üzerinde bulunduğumuz semt pazarı ile ilgili inşaat çalışmaları devam ediyor. Hemen arkamızda çok amaçlı sosyal kültür evimizin çalışmaları devam ediyor. Yine ortada kalan boşluktaki alana çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri oyun grupları gelecek ve yine bu alan içerisine bir cami ile bu mahallemize seçim öncesi vaat ettiğimiz projelerimizi bir bir yerine getiriyoruz” dedi.

Muhtar İbrahim Acar'da, yapılan çalışmadan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.