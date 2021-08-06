Canpolat yapımı tamamlanan merkezde inceleme yaptı

Canpolat, mahalle gezisi programlarını Yeşildirek Mahallesiyle devam ettirdi. Mahallede yapımı tamamlanarak, hizmete sunulan Muhtarevi ve Çok Amaçlı Salonda incelemelerde bulunan Canpolat'a, Mahalle Muhtarı Halil Küçük'te eşlik etti. Hizmete sunulan eserin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Canpolat, yaptığı açıklamada, “Şuanda Yeşildirek Mahallemizdeyiz. Sağ olsunlar değerli muhtarımız bizi karşıladılar, beraber mahallemizi gezdik. Yeşildirek Mahallemize bir sözümüz vardı. Buraya çok kapsamlı bir sosyo kültürel amaçlı bir salon yapılması ve aynı zamanda da taziye evi olarak kullanılması adına da verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik. Haliliye Belediyesi olarak gerek temizlik gerek park bahçe gerekse fen işleri olarak ve diğer müdürlüklerimiz hummalı bir şekilde her mahallemizde olduğu gibi Yeşildirek Mahallemizde de çok ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Değerli muhtarımıza aynı zamanda buradaki esnaf kardeşlerimize ilgi ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyor, Yeşildirek Mahallemize çok amaçlı kültür salonumuz, muhtar evimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.