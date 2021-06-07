Canpolat, yol ve park çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yürüttüğü mahalle gezileri kapsamında Sırrın Mahallesinde incelemelerde bulundu. Yol yapım çalışmalarının yapıldığı alanı gezen Başkan Canpolat, park yapılacak alanlarla ilgili de bilgiler aldı. Bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Canpolat, Sırrın Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgiler verdi.

Başkan Mehmet Canpolat, beraberindeki teknik heyetle birlikte daha sonra Karşıyaka Mahallesi'ne geçti. Burada da yol ve park yapılacak alanda incelemelerde bulunan Başkan Canpolat'a, plan üzerinde de teknik ekip bilgiler verdi. Başkan Canpolat'ın mahalle gezileri kapsamında son durağı ise Ahmet Yesevi Mahallesi oldu. Mahallede yapılan park alanı ve semt pazarı yapılacak alanı inceleyen Başkan Canpolat, burada da mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Mehmet Canpolat, mahalle gezileri kapsamında görüştüğü vatandaşlar da hizmetlerden dolayı hem teşekkürlerini ilettiler hem de mahalleleri için ihtiyaç duydukları talepleri iletti.