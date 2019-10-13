Canpolat, yol yapım çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ayniberk, Fen İşleri Müdürü Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte Atatürk Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Deforme olan kilitli beton parkelerin sökülme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları yapılacağını esnaf ve vatandaşlara aktaran Canpolat, gelen talepleri için çözüm üreteceklerini belirtti. Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, “Fen İşlerine bağlı ekiplerimizin Atatürk Mahallesinde Büyükşehir Belediye binası arkasındaki sokakta yürüttüğü çalışmaları inceledik. Esnafımızdan yoğun bir şekilde bu sokağın onarılması yönünde talep geliyordu. Biliyorsunuz büyükşehir belediye binası arkasındaki bu sokakta yoğun bir esnaf trafiği vardı. Buradaki sokağımızda park idi ve deforme olmuştu. Biz şuanda parke sökme işlemlerini gerçekleştirdik. Alt yapıda su ve kanalizasyon anlamında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte buranın iş ve işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bu sokağı vatandaşlarımızın ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Haliliye Belediyesi olarak tüm müdürlüklerimiz ve personellerimiz ile Haliliyeli vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.