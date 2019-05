Canpolat'dan Anneler günü kutlaması

Başkan Canpolat, yayımladığı mesajında "Cennet onların ayaklarının altındadır diye müjdelenen tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum” diye başladığı mesajında Ana gibi yar olmaz derken bir ezberden fazla, bir hayat dersinden çıkardığımız sonuçtur, annelerimizin, hayatımızdaki yeri. Baş tacı tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Onlar ki; şefkat, merhamet, fedakârlık sembolüdür. Sadece iyi yönlerimizi sahiplenmezler, hatalarımızı da bizimle birlikte düzeltir. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı bizimle birlikte yaşar, aşarlar. Yol gösterirler. Annelerimizdir ki, ilk öğretmenimiz, ilk arkadaşımız, ilk sırdaşımızdır, ilk yol arkadaşımızdır. Toplumumuzun her anneden aldığı ve alacağı çok fazla ders var. Toplumsal tesis ancak onlarla mümkündür. Ülkemizde yaşayan her anne bizim gücümüzdür. Onlar huzurun tesisinde ilk adresimizdir. Bize paylaşmayı, sadakati, vefatı, iradeyi öğretenler ki onlardır. Onlardır ardımızdaki güç, dayanak. Bugün ebediyete göç etmiş her annenin bile halen evlatları üzerinde hükmü, gücü, duası sürmektedir. Onların ömürleri ki ailelerinin uğruna geçendir. Tüm bu vesilelerle Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi ise rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.