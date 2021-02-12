Canpolat'dan Üç Aylar mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mübarek Üç Aylar dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Üç Aylar'ın, heyecanı ve duygusuyla, varıyla ve yokuyla yaşayacak olan İslam alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

Canpolat, “Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Üç Ayların eşiğindeyiz” sözleriyle yayımladığı mesajında, "Bu müstesna zaman dilimi olan Üç Ayların, heyecanı ve duygusuyla, varıyla ve yokuyla yaşayacak olan İslam alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz eder; insanlığın her türlü doğal ve suni felaketlerden korunması ve bütün insanlık için hayırlar getiren bir başlangıç olmasını dilerim. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile maneviyatın zirvesinde nihayete erecek olan Üç Ayların, ailelerimize, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve mağfiret getirmesini dilerim. ‘Kendi nefsi için isteyenlerin kardeşleri için de isteyen' diğerkâmlar olarak idrak etmemiz gereken bir mana iklimindeyiz. Bu vesileyle, Haliliye Belediyesi olarak Üç Aylar da hareket noktamızı 'iyilik' olarak belirledik. İyiliğin herkesi iyi edeceğinden, herkese iyi geleceğinden hareketle de Regaib Kandili ile başlayarak; İhsanda, sulh ve selamette rağbet edenlere, cömertlik ve yardımseverlikte rağbet edenlere, küçük, büyük demeden bir iyilik için elinden geleni ardına koymayanlara, İslam alemi ve tüm insanlığa, Üç Aylar'ımız ve Regaib Kandili'miz, iyilikle, kutlu ve mübarek olsun. Rekabetimiz iyilik, rağbetimiz iyilik olsun” ifadelerini kullandı.