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Canpolat'la kırsal mahallelerin çehresi değişiyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal ayırımı yapmadan ilçe geneline hizmet götürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeniköy kırsal mahallesinde başlattıkları kilitli beton parke döşeme çalışmalarını tamamlayarak daha güzel görünüme kavuşan sokakları vatandaşların hizmetine sundu.


Haliliye Belediyesi hizmet atağını sürdürüyor. Belediye, bir taraftan tüm dünya ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını ile mücadeleye devam ederken, diğer taraftan da vatandaşlara hizmet götürmeyi sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde kırsal Yeniköy Mahallesi'nde başlattıkları kilitli parke döşeme çalışmalarını tamamladı.


Çalışmaların tamamlanması ile daha güzel bir görünüme kavuşan mahallede, vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Fen İşleri ekiplerinin kırsalda kilitli beton parke döşeme çalışmalarının kırsal Şehyçoban Mahallesi'nde de devam ettiği vurgulandı.

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