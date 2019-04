Canpolat'tan 11 Nisan mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Mehmet Canpolat, mesajında İstiklal Madalyasına sahip şanlı şehir Şanlıurfa'nın kurtuluşunda şehadet şerbetini içen şehitlere rahmet dileyerek "Bu kent, yurdun o dönemki şartlarında, imkânsızlıklar içinde kendi imkânlarını oluşturmuş, vatanına ve bayrağına sahip çıkmış, kahramanlıklar göstermiştir. Biz ebedi hayata inanan insanlar olarak inancın, imanın, vatan ve millet ruhunun da ebediyetine inanıyoruz. Bu inanç ve azim, bu kahraman ruh her yaştan insanımızın içinde saklı ve kendini koruyor. Yani biz bize kurtarılarak emanet edilen ilimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Emanet bilinci ile ecdadın emaneti bilinci ile hareket ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki her karış toprağımız kutsal, her insanımız kıymetlidir. Şanlı ecdadımızı On İkiler'in temsil ettiği, topyekûn Urfa Halkının şahlanışı ve neticesinde Urfa'nın şanlı zaferine ulaşmak uğruna can veren, tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlı ilimizin şanlı gününü kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.