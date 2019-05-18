Canpolat'tan 19 Mayıs mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşının başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da, Türk Milletinin gösterdiği irade, azim ve kararlılığın tüm dünyaya örnek olduğunu, milletimizin istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Canpolat, "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz iradesiyle Cumhuriyetimizin kuruluşuyla sonuçlanmıştır" ifadesini kullandı.

Canpolat mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal ki, gençlerimizin en önemli şuurudur. Gençlerimiz bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız, hem gücümüz, hem de umudumuzdur. Onların her bakımdan donanımlı, bizim bugün onlara verdiğimiz eğitim ve önemle oluşacaktır. Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Bu inanç bizde güven duygusunu da oluşturuyor. Milletimizin temelinde yatan en hakiki güçlerden biri de budur. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade kararlılık ve inanç tüm gençlerimizin içinde saklıdır. Tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz genç nesillerimiz, vatanımızı en iyi şekilde koruyacak; ilimize, ilçemize sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bizler bunun için gençlik merkezlerimizi donatıyor, imkanlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biz tüm bu yaptıklarımızı, emeklerimizi yine gençlerimize emanet edeceğiz. Onlar bizim inançlarımızın da emanetkarı olacaklardır. Her gencimizin fikrini olan ihtiyacımız, aynı zamanda bizim gücümüzdür. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Biz beraber yol alacağımızın bilincindeyiz. Tüm bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Tüm gençlerimizin tüm Vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutlayarak, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.