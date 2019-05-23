Canpolat'tan bir müjde daha

Haliliye Belediyesinin düzenlemiş olduğu İlahilerin seslendirildiği ve semazenlerin sahne aldığı konser vatandaşlar tarafından tam not aldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Ramazan Haliliye'de bir başka yaşanır” anlayışı ile çalışmalar yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayının 18'nci gecesinde de, Osman Gazi Mahallesinde ‘Osman Devecioğlu Tasavvuf Müziği' Konseri düzenledi. Düzenlenen konsere Başkan Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser sonrası konuşma yapan Canpolat, “İlaçlama filomuzu ikiye katlayarak 28 araçla gündüz larva mücadelesi gece ise uçucu sineklerle ilgili ilaçlama çalışmalarımızı hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde devam ettiriyoruz. Ayrıca Haliliye ilçemizi daha da güzelleştirmek ve sizlere daha nezih ortamlar yapmak için yakında şehrimizde ki muhtelif gerekli yerlere de asfalt dökümüne başlayacağız. Yine yeşil alanlarla ilgili semt sahaları semt pazarları ile ilgili mahallelerimizde ki mevcutları ve diğerleri ile ilgilide proje çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca seçim öncesi vaatlerimiz arasındaydı sizlerden de gelen yoğun istek üzerine Haliliye Belediyemizin tüm birimlerinin bir Haliliye Belediyesi hizmet binası ile proje çalışmasını başlattık arkadaşlarımız çizimlerini yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede de sizlerin katılımı ile bunların temelini atarız diyorum. Değerli Haliliyeli hemşerilerim bizler Fen İşleri olarak 5 ekiple merkez mahallelerimiz de, 5 ekiple de kırsal mahallelerimizde yol açma ve yol yapım çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz mevcut parklarımızın revize edilmesi daha da güzelleştirilmesi, yeni parklarımızın da temalı parklar ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bizler sizlere hizmetkar olmaya gönüllerinize girmeye Ramazan Ayı da dahil olmak üzere dualarınıza talibiz. Yine Haliliye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer iki merkez ilçemiz dahil olmak üzere Topçu Meydanı'nda iftar çadırlarımız devam ediyor. Haliliye Belediyesi olarak hastanelerde refakatçi olarak bekleyen hasta yakınlarına da 30 gün boyunca iftar ikramında bulunuyoruz. Yine 30 gün boyunca yaşlılarımız ve muhtaçlarımız için 100 hanede 500 vatandaşımıza evde iftar hizmeti veriyoruz” dedi.

Canpolat ayrıca yoğun katılım ve istek üzerine Osman Gazi Mahallesi'nde 1 Haziran tarihinde Mehteranı Haliliye'nin konser vereceğini ifade etti.